Legumisaurus il panino primitivo per la Green Food Week nelle mense di Qualità e Servizi

SESTO FIORENTINO – Si chiama “Panino primitivo Legumisaurus” ed è il piatto creato dagli alunni della 4C della scuola Anna Frank di Calenzano vincitore del contest di Qualità e servizi “La verde ricetta”. Realizzato con legumi, patate all’olio aromatico il Legumisaurus è stato servito oggi nel menù delle scuole durante la Green Food Week, l’iniziativa promossa da Food Insider per valorizzare e diffondere piatti e alimenti a basso impatto ambientale a mensa. Domani 9 febbraio alle 11 la premiazione.



“Questa iniziativa di Food Insider è un’occasione per riflettere e accrescere la nostra consapevolezza su come l’alimentazione impatti sull’ambiente – ricorda l’assessore alla scuola del Comune di Sesto Fiorentino Sara Martini – Qualità&Servizi ha intrapreso da anni un percorso virtuoso di riduzione dei rifiuti e degli sprechi, scegliendo produttori del territorio e migliorando costantemente ricette e menù. La mensa scolastica è anche un momento educativo, un parte integrante del percorso formativo delle nostre bambine e dei nostri bambini. Proposte come quella di oggi rappresentano un tassello importante e una bella opportunità che siamo grati all’azienda di aver colto, offrendo un’occasione in più di confronto e crescita”.

In occasione di questa giornata, Qualità&Servizi ha realizzato un breve video-documentario per raccontare come nasce il menù portato in tavola oggi: https://youtu.be/vZ6d6ATo9SA?feature=shared.