L’Ema si è pronunciata: “Via libera al vaccino AstraZeneca”

CAMPI BISENZIO – Via libera, come riporta l’Ansa, dell’Agenzia europea del farmaco al vaccino AstraZeneca. “Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi e la somministrazione dei sieri”. Lo afferma la direttrice di Ema, Emer Cooke, argomentando il via libera al vaccino. I casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca “sono inferiori a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata”, ha detto Sabien Straus, presidente del Prac (Commissione di farmacovigilanza).

Sull’argomento, con un post su Facebook, è intervenuto anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: “L’Agenzia Europea per i medicinali ha dato di nuovo via libera all’utilizzo di AstraZeneca, un vaccino sicuro ed efficace. Appena possibile comunicherò come riprenderanno le vaccinazioni”.