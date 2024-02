Leo Gullotta e Fabio Grossi protagonisti di “In ogni vita la pioggia deve cadere”, una commedia sulla condivisione di un’esistenza

CAMPI BISENZIO – Il celebre attore Leo Gullotta, già David di Donatello, Nastro d’argento e Globo d’oro, salirà sul palco del Teatrodante Carlo Monni a fianco del compagno di vita Fabio Grossi in “In ogni vita la pioggia deve cadere”, spettacolo scritto e diretto dallo stesso Grossi e prodotto da TSA, Stefano Francioni Produzioni e Argot Produzioni. Appuntamento sabato 24 febbraio alle 21 con la storia di Papi e Piercarlo, due uomini che si amano e che vivono insieme con tranquillità e serenità fino a che, un giorno, arriva “la pioggia” e questa vita, ideale, viene stravolta.

“In ogni vita la pioggia deve cadere” racconta la storia di una vita, la vita di due persone che vivono assieme e che si amano. Oggi si può dire che viene raccontata una “famiglia arcobaleno”, ma senza figli, solo due persone. Punto focale è la casa, che accoglie questa unione. Due persone di età differente, non la classica tipologia di bellezza, ma persone vere: gioie e dolori, con tanta fantasia. Papi e Piercarlo sono due uomini che svolgono la propria esistenza con tranquillità e serenità fino a che, un giorno, arriva “la pioggia” e questa vita, ideale, viene stravolta. Quando ci sono problemi, non siamo mai preparati ad affrontarli, ma lo si deve fare. La commedia parla d’amore, di umanità, di verità, di condivisione. In scena due attori, una casa, due vite che sono una vita. Info 055 8940864 – WhatsApp e Telegram 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it – www.teatrodante.it.

Da non perdere l’inaugurazione della mostra “D’acqua e di luce” con acquerelli e poesie di Linda Paoli sabato 24 febbraio alle 17.30 presso il Teatrodante, nell’ambito della rassegna “Quel due”, pensata per ricordare il disastro dell’alluvione del 2 novembre scorso che ha piegato parte della Toscana tra cui Campi Bisenzio. Attraverso i materiali scelti, l’artista ha voluto rappresentare il carattere dei campigiani, apparentemente ruvidi fuori ma sempre disponibili a dare una mano al prossimo nei momenti difficili. “Le opere – dice Paoli – vengono unite da un progetto di verbo/immagine, una sperimentazione che aiuta a unire l’immagine con le sensazioni e i sentimenti della scrittura”. La mostra sarà visitabile dal 24 febbraio al 5 marzo.

Domenica 25 febbraio alle 16.30, invece, la produzione Fondazione Accademia dei Perseveranti dedicata ai più giovani “L’elefantino millecolori” (età consigliata 3-5 anni) di Valentina Cappelletti e Guido Materi e con Valentina Cappelletti ed Emanuel Baldi: è la storia di un elefante che, sebbene abbia orecchie grandi e proboscide come tutti gli altri, ha la pelle gialla, arancione, rossa, rosa, porpora, blu, verde, bianca e nera e che si ritrova improvvisamente stanco della sua diversità. Perciò decide di partire per un lungo viaggio nella giungla alla ricerca di qualcosa che lo faccia apparire, infine, come tutti gli altri e scoprendo qualcosa di sé che non aveva mai immaginato.