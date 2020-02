Leonardo. La Regione parteciperà all’assemblea dei lavoratori

CAMPI BISENZIO – Anche alcuni rappresentanti della Regione parteciperanno all’assembela dei lavoratori della Leonardo che si terrà nei prossimi giorni. La decisione è emersa oggi 7 febbraio nel corso di un incontro che si è tenuto a Firenze in Palazzo Strozzi Sacrati tra Regione Toscana, rappresentata dal consigliere per il lavoro del presidente Rossi, Gianfranco Simoncini, e dal capo della segreteria del presidente, Paolo Tedeschi, e Rsu aziendale, accompagnate da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uil-Uilm. Al centro dell’incontro le prospettive del sito produttivo di Campi Bisenzio all’interno della “galassia” Leonardo (l’ex Finmeccanica).

Lavoratori e sindacati, è stato spiegato dalla delegazione Rsu, stanno da tempo incalzando i vertici del gruppo per avere chiarimenti concreti sul futuro del sito, ottenendo messaggi rassicuranti, ma non tali, sostengono i sindacati, da fugare il dubbio che Campi si trovi fuori dalle strategie di sviluppo di Leonardo (basti pensare, è stato sottolineato, che in questi anni si sono già persi circa 300 posti di lavoro, non reintegrati). “Quelle dei lavoratori – hanno affermato Simoncini e Tedeschi – sono preoccupazioni condivise dalla Regione e in più occasioni il presidente Rossi ha avuto contatti e confronti con l’ad di Leonardo Alessandro Profumo: l’obiettivo della Regione è infatti quello di garantire al sito di Campi condizioni concrete di crescita e sviluppo, anche considerando la qualità delle produzioni toscane”.

Al tavolo in Regione era presente anche l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Campi, Ester Artese: “Per noi si tratta di una realtà importante – ha detto – e saremo al fianco della Regione in tutto quello che ci sarà da fare. Saremo presenti anche all’assemblea, si tratta di una realtà estremamente imoortante per il nostro territorio”.