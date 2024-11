L’eredità delle donne – cartellone Off: “Protagoniste dell’inclusione” a Spazio Reale 

CAMPI BISENZIO – “Protagoniste dell’inclusione”: domani, lunedì 25 novembre Spazio Reale (10.30-13), celebra le storie di tre donne che guidano progetti innovativi in vari ambiti, dallo sport al sostegno sociale, all’educazione e l’arte a favore di persone con disabilità e di fasce di popolazione bisognose di supporto. “Racconteremo – si legge in una nota – le sfide che queste leader hanno superato e come stiano contribuendo a un futuro più accessibile per tutti. Esploreremo il mondo del terzo settore nelle sue declinazioni, ci racconteranno come sono giunte a concretizzare i loro progetti, cosa le motiva, quali difficoltà incontrano, quali soddisfazioni ottengono, cosa serve perché un’idea interessante diventi un percorso concreto”. Dopo i saluti della direttrice generale della struttura, Elisabetta Carullo, Caterina Turi Bicocchi racconterà come è nata l’esperienza di Soccorso Clown e l’incredibile lavoro che sta portando avanti con la clownterapia ospedaliera. Quindi sarà la volta di Elena Degl’Innocenti, che farà luce sulle potenzialità del judo per migliorare autonomia e socialità nelle persone con disabilità parlandoci del suo lavoro con ASD Okami. Infine, Rita Urbani farà entrare i presenti nella realtà di Associazione In-Armonia, che porta avanti la prima Orchestra Regionale Inclusiva della Toscana. Un percorso che Spazio Reale ha visto nascere e al quale è molto legato. Al termine delle testimonianze ci sarà un breve excursus nel vasto mondo del fund raising e dei bandi di finanziamento insieme a Laura Mariotti di Area Europa Scarl, con suggerimenti e consigli sulle opportunità da cogliere per rendere trasformare le idee in progetti concreti.