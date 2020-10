“L’Eroica in teatro”: fra spettacolo e realtà “aumentata” al Teatrodante Carlo Monni

CAMPI BISENZIO – Una corsa spettacolo per rendere omaggio a “L’Eroica, storica manifestazione ciclistica, nota in tutto il mondo, che quest’anno non si è tenuta causa emergenza sanitaria. Si svolgerà infatti sabato 10 ottobre “L’Eroica in Teatro”, in questo caso omaggio del Teatrodante, in cui coppie di personaggi si cimenteranno nella simulazione del percorso di 80 chilometri, uno […]

CAMPI BISENZIO – Una corsa spettacolo per rendere omaggio a “L’Eroica, storica manifestazione ciclistica, nota in tutto il mondo, che quest’anno non si è tenuta causa emergenza sanitaria. Si svolgerà infatti sabato 10 ottobre “L’Eroica in Teatro”, in questo caso omaggio del Teatrodante, in cui coppie di personaggi si cimenteranno nella simulazione del percorso di 80 chilometri, uno dei tracciati ormai noti a livello internazionale.

Tra i partecipanti già confermati (la lista è in via di aggiornamento), l’atleta Fiona May, l’attore Massimo Poggio, il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, il famoso macellaio Dario Cecchini (protagonista di un momento conviviale), Matteo Miano, nipote di Alfredo Martini, ciclista su strada e dirigente sportivo italiano, Giovanni Nencini, figlio di Gastone Nencini, Sara Gazzini, Nicola Pecci, Gianni Pacini, Massimiliano Galligani, Luisa Cattaneo, Giancarlo Brocci, Luigi Cappellini e Franco Rossi.

L’evento è l’anteprima della nuova stagione teatrale 2020/2021 del teatro, in partenza il 17 ottobre, intitolata “Gli Eroici”, e fa parte degli eventi organizzati da Eroica SSD, dal titolo “#noisiamoeroica / #weareeroica”. Dalle 15 si alterneranno coppie che pedaleranno 10 chilometri per 30 minuti circa ciascuna, fino a arrivare al totale di 4 ore. Ci si sfiderà in realtà aumentata, con biciclette montate su rulli che simuleranno la difficoltà della tratta, attraverso la riproduzione realistica salite, discese e strade sterrate. Le stesse che hanno reso famoso l’incontro sportivo non competitivo, dallo spirito rievocativo storico, che si svolge dal 1997, con partenza e arrivo a Gaiole in Chianti.

Di fronte ai partecipanti, ci saranno due monitor, che mostreranno costantemente il percorso e il paesaggio senese, proprio come dal vivo; vi sarà collegato un maxischermo per il pubblico in sala. Il tutto sarà in diretta sul Facebook del teatro, e saranno coinvolti i canali ufficiali della manifestazione. Per la realizzazione dell’evento si ringrazia Eroica srl e Elite, sponsor global degli eventi Eroica, per la disponibilità dei rulli e del programma per il percorso virtuale.

A seguire, alle 21, si terrà la lettura spettacolo, in prima rappresentazione, del nuovo romanzo “Bartali, l’ultimo eroico” di Giancarlo Brocci, ideatore dell’Eroica. A interpretarla, l’attore e regista Andrea Bruno Savelli. Il libro dedicato al ciclismo e al campione Gino Bartali, racconta l’avventura perenne che si affronta praticando questo sport; un esercizio di sopravvivenza alle insidie della strada, alla natura avversa, una corsa a eliminazione dove soltanto i più stoici hanno resistito e in cui Bartali è stato il più forte di sempre.

Alle 19.30, un momento conviviale con aperitivo con piatti tipici toscani. L’ingresso è gratuito con posti limitati, gradita la prenotazione tramite l’indirizzo biglietteria@teatrodante.it o Whatsapp al numero 346 3038170.