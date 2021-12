Lesioni, maltrattamenti in famiglia e spaccio: arrestato dai Carabinieri di Signa

SIGNA – Alla fine S.A., cittadino albanese di 49 anni, operaio, è stato arrestato. I Carabinieri di Signa, nella serata di ieri, hanno eseguito nei suoi confronti un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Firenze – Ufficio Esecuzioni Penali, per lesioni aggravate, maltrattamenti in famiglia e spaccio, commessi a Signa e Perugia nel 2014 e nel 2017. Nella circostanza, l’uomo aveva fratturato il naso alla moglie, a seguito di una lite. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di riscontrare altri episodi di percosse e vessazioni di vario genere, sempre a carico della consorte, per cui si era configurato il reato di maltrattamenti in famiglia. In un’altra occasione, invece, l’uomo era stato sorpreso e arrestato in un parcheggio presso un albergo di Perugia nell’atto di scambiare con un’altra persona circa 700 grammi hashish. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Firenze Sollicciano dove dovrà scontare la pena di 4 anni, 8 mesi 8 e 16 giorni, divenuta definitiva ed eseguibile poiché passata in giudicato.