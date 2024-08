L’estate continua al Lumen di Firenze: gli ultimi spettacoli, le anticipazioni di settembre

FIRENZE – Musica, benessere, gastronomia a chilometro zero e intrattenimento per grandi e bambini: prosegue l’estate di Lumen. Quello che è diventato un presidio sociale e culturale e sempre di più punto di riferimento per la città, continuerà la sua programmazione di eventi per tutto il mese di agosto. Un’occasione per chi è rimasto in […]

FIRENZE – Musica, benessere, gastronomia a chilometro zero e intrattenimento per grandi e bambini: prosegue l’estate di Lumen. Quello che è diventato un presidio sociale e culturale e sempre di più punto di riferimento per la città, continuerà la sua programmazione di eventi per tutto il mese di agosto. Un’occasione per chi è rimasto in città per continuare a vivere uno spazio immerso nel verde a pochi chilometri dal centro, tra iniziative sociali e culturali. Tra gli appuntamenti da segnalare, sabato 24 agosto Pinkmagic Pssyfest, con gli special guest da Bristol Sadsugar. Veri discepoli dell’arcana interazione tra musica e corpo approdano a Firenze da Bristol per il loro primo spettacolo internazionale da headliner. In consolle nella stessa serata anche Smiyya e Wildenry (PSSY).

Giovedì 29 torna l’Estate Queer a Lumen con Rigatoni. Un viaggio avvincente tra sessualità e umorismo attraverso un’esplorazione libera e senza freni. In questo spazio aperto e liberatorio, Rigatoni abbatte le barriere sociali e affronta la sessualità con sincerità e divertimento. Un appuntamento a cura di Underdog Creative che invita gli spettatori a liberarsi da tabù e pregiudizi, incoraggiando una discussione franca e senza filtri sulla vita intima. Obiettivo dell’evento è creare un ambiente inclusivo e stimolante in cui si possa ridefinire collettivamente il modo in cui concepiamo e viviamo la sessualità sia con noi stessi che nel rapporto con gli altri.

Il programma si chiude sabato 31 con Musiche Dal Basso Fest: giovani talenti canori capitanati da Claudia D’Agnone si esibiranno in un concerto dove protagonista sarà la voce. Artisti versatili si alterneranno sul palco accompagnati da una band d’eccezione. Per l’occasione saranno presentati i corsi della scuola di musica Chiave di Basso, fondata da Tommaso Faglia, Simone Di Maggio e Marco Di Lupo, musicisti professionisti e insegnanti di musica. Parallelamente all’insegnamento l’associazione si fa, inoltre, promotrice di eventi e spettacoli di musica, seminari, approfondimenti, concerti e masterclass al fine di incentivare uno scambio artistico-culturale.Tutti gli appuntamenti in calendario sono ad ingresso gratuito con tessera associativa da sottoscrivere presso Lumen o sul sito https://lumen.fi.it/

Dal 5 all’8 settembre, in concomitanza con il Festival Copula Mundi, saranno, inoltre, in programma tre giorni dedicati ai temi della RigenerAzione, questo il nome dell’iniziativa -, un momento in cui Lumen si propone di diventare centro nevralgico per la discussione sui temi degli spazi rigenerati a livello nazionale e europeo. Gli ospiti della prima giornata saranno enti di terzo settore e non che hanno in gestione spazi pubblici in Italia e in Europa e stanno tentando di restituirli alla comunità. Il secondo giorno il dialogo vedrà la partecipazione di istituzioni, fondazioni bancarie e interlocutori politici per comprendere come far dialogare al meglio i decisori istituzionali, i finanziatori e gli enti di terzo settore. Infine, nel terzo giorno, un momento di sintesi che possa costruire nuove basi per la progettazione di nuovi spazi comunitari.

