L’estate di Spazio Reale riparte con nuove proposte e musica dal vivo

CAMPI BISENZIO – A Spazio Reale riprendono le attività connesse all’offerta del centro polifunzionale. E lo fanno con il piede giusto. Dal 3 giugno scorso, infatti, ha riaperto l’area sportiva gestita dalla My Sporting Campus e con questa gli allenamenti e i corsi programmati in palestra. Con l’obiettivo, già prefissato fin da queste “prime battute”, di lavorare assiduamente a una proposta più ampia a partire dal prossimo autunno. Molto frequentato anche il parco “Oltregioco”, che riscuote il gradimento di grandi e piccoli del territorio, grazie anche a un presidio fisso, a garanzia del rispetto delle norme post Covid. Parco che rappresenta un’ottima “valvola di sfogo” anche per chi sceglie il ristorante di Spazio Reale, “Acero Rosso”: i genitori possono passare qui le loro serate in tranquillità e i bambini giocano in un luogo chiuso, sicuro, vigilato e costantemente sanificato. Nei prossimi fine settimana, inoltre, a rallegrare le serate estive di “Acero Rosso”, ci saranno musicisti locali affermati, con proposte che spaziano dal jazz al pop, che già dalla settimana scorsa hanno suscitato non poca curiosità fra chi era seduto ai tavoli, all’aperto con gli amici, gustando le proposte dello chef e del pizzaiolo e non si aspettava di poter apprezzare anche dell’ottima musica dal vivo. È l'”Estate musicale di Acero Rosso”, che questo fine settimana vedrà la presenza di tre diversi artisti; in particolare giovedì 25 si esibirà al sassofono Gianluca Baroncelli, venerdì 26 la cantante Monica Vannucchi e sabato 27 Lorenzo Meazzini, cantante e showman. Altri appuntamenti musicali sono previsti per tutti i fine settimana estivi, compresi quelli di agosto, visto che l’attività del ristorante non prevede chiusure estive (gli eventi saranno regolarmente pubblicati sulla pagina Facebook del ristorante stesso). Infine, per i più piccoli, dal 2 luglio, ogni giovedì pomeriggio dalle 17, si costruiscono e si fanno volare coloratissimi aquiloni, grazie alla collaborazione di Walterfeste, agenzia con la quale “Acero Rosso” organizza solitamente compleanni e ricorrenze per bambini. Per prenotare le attività telefonare al numero 055 8991363.