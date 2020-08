Lettera aperta all’onorevole Stefano Mugnai: “Chiediamo che sia ancora coordinatore regionale di Forza Italia”

CAMPI BISENZIO – Una lettera aperta all’onorevole Stefano Mugnai. Perché venga confermato nel suo ruolo di coordinatore regionale. E’ quella “firmata” da parlamentari, coordinatori provinciali e amministratori della nostra regione. “Siamo tutti impegnati, da settimane, nella campagna elettorale per le prossime elezioni regionali, – si legge nella lettera – infatti, come l’onorevole Mugnai ci ha sempre ribadito, prima di tutto c’è Forza Italia e il suo presidente Berlusconi e, quindi, da sempre la lealtà al partito e a tutta la sua comunità. In questo momento l’obiettivo primario deve essere quello di ampliare ancora di più il consenso, specie in un periodo elettorale non facile. Questa è la priorità di tutti noi. Però non possiamo astenerci dall’intervenire su una vicenda che ci sta turbando e non poco. Il lavoro svolto in questi anni dall’onorevole Stefano Mugnai è stato fondamentale per il radicamento territoriale del Partito, anche attraverso l’importante stagione congressuale dell’autunno scorso e per il raggiungimento di significativi risultati nelle elezioni comunali in molte realtà della Toscana e alle elezioni politiche del 2018. A questo lavoro va data continuità e l’onorevole Mugnai, per esperienza, competenza e autorevolezza può garantire la prosecuzione di un percorso politico che ha determinato la centralità di Forza Italia nel panorama politico locale e nell’ambito della coalizione di centrodestra. Per queste ragioni esprimiamo piena e convinta solidarietà al coordinatore regionale che ha ancora una volta assunto posizioni di tutela e garanzia delle istanze del partito toscano e dei suoi iscritti, eletti e militanti. Chiediamo, in ogni caso, che venga confermato il suo incarico quale coordinatore regionale di Forza Italia Toscana”.