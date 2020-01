L’evoluzione della specie da oggi ha un nome: nuova Ford Puma

FIRENZE – Ford Puma cambia a 360 gradi. Abbandonate le linee da coupé viste dal 1997 al 2002, la novità dell’Ovale Blu diventa un crossover compatto pronto a conquistare un pubblico in continua crescita. Compatta e con uno stile di guida unico nel suo genere la Nuova Ford Puma entra finalmente a far parte della Gamma Veicoli Ford.

Ma non è solo merito del suo design futuristico. Puma, infatti, è la prima di una serie vetture spinte da motori Mild Hybrid che l’Ovale Blu lancerà sul mercato durante tutto il 2020. Non a caso, la Casa Americana ha intrapreso una svolta epocale nella produzione di automobili e una decisa virata verso l’elettrico. E Puma è la capofila di questo programma. Una vettura all’avanguardia, insomma, sotto molti punti di vista.

Una delle novità più attese riguarda le motorizzazioni e nella fattispecie il motore Mild Hybrid: si tratta di un propulsore di nuova concezione che sfrutta due fonti di alimentazione, un motore termico affiancato da uno elettrico. Il primo fornisce motricità al veicolo, il secondo alimenta i sistemi di bordo. Oltre al comparto motore, un altro aspetto per cui Ford Puma risalta è il design. Con le sue linee atletiche, il nuovo crossover Ford non passa certo inosservato. L’interno dell’abitacolo è curato nei minimi dettagli, tutto è armonico ed ergonomico oltre che concepito mettendo l’essere umano al centro del progetto. Puma è proposta in due caratterizzazioni: Titanium, allestimento che incarna l’eleganza secondo Ford, e ST-Line, con un’estetica più sportiveggiante e distintiva.

Alle molte peculiarità che fanno di Ford Puma un’auto davvero unica, ne dobbiamo aggiungere almeno altre due non certo meno importanti di quelle cui abbiamo accennato finora. Una delle caratteristiche fondamentali di un’autovettura è che offra la massima protezione a tutti gli occupanti del veicolo. E anche in questo frangente Ford Puma può dire la sua. La vettura Ford ha, infatti, ottenuto le ambite 5 stelle, il massimo riconoscimento, da Euro NCAP, ente autonomo che, mediante l’esecuzione di vari test, certifica la resistenza delle vetture in caso di incidente e il livello di sicurezza che queste garantiscono.

La tecnologia di bordo e i molti ausili alla guida presenti hanno giocato un ruolo di primo piano nel conseguimento di questo obiettivo. Non da meno è tutto il comparto legato alla connettività della vettura. Oltre al SYNC con un’interfaccia di nuova generazione, e alla piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto c’è anche il vano per la ricarica wireless. Grazie infine all’integrazione fra il Modem di bordo e il proprio smartphone si potrà, per esempio, sbloccare le portiere della vettura comodamente e con un semplice click. Oppure, accendere l’auto a distanza o attivare il condizionatore interno. Così il futuro inizia da oggi. Con una nuova specie: Ford Puma.

