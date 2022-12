L’ex Gkn “torna” al Ministero: dalle istituzioni un appello “a consentire l’accesso al sito ma anche a presentare il piano industriale”

CAMPI BISENZIO – Un appello delle istituzioni a consentire l’accesso al sito e a presentare il piano industriale. E’ quanto emerso all’incontro di ieri pomeriggio al Mimit (ex Mise) tra il ministro Adolfo Urso, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Firenze Dario Nardella per la questione Qf ex Gkn. “Mimit, […]

CAMPI BISENZIO – Un appello delle istituzioni a consentire l’accesso al sito e a presentare il piano industriale. E’ quanto emerso all’incontro di ieri pomeriggio al Mimit (ex Mise) tra il ministro Adolfo Urso, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Firenze Dario Nardella per la questione Qf ex Gkn. “Mimit, Regione e Comune hanno condiviso, in questo delicato momento – si legge in una nota – un appello di ragionevolezza ai lavoratori per consentire di completare le procedure necessarie per ammortizzatori sociali previsti: si chiede quindi a tutti i lavoratori di consentire l’accesso allo stabilimento. Allo stesso tempo si chiede alla società di redigere e formalizzare il piano necessario per la richiesta di cassa integrazione, passo fondamentale per il futuro industriale dello stabilimento nell’interesse comune”.