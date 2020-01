“Libera cultura”, Lastra a Signa ha un’associazione in più. Al primo posto l’amore per il proprio paese

LASTRA A SIGNA – Si è costituita a Lastra a Signa l’associazione culturale denominata “Associazione libera cultura”, che nasce, si legge in una nota, “dal felice incontro di persone che hanno il desiderio di impegnarsi nel proprio paese per un risveglio culturale di cui sentivano fortissimo il bisogno. Molti erano già amici e altri lo sono diventati sotto la spinta di quel sentimento comune”. Alla base della neo nata associazione, quindi, “c’è un rapporto di amicizia e di collaborazione che hanno da subito sostenuto l’impresa”. I soci fondatori e componenti del direttivo sono Pietro Milanesi, Luca Zammarchi, Federico Basagni, Simona Pecchioli, Samanta Monco, Giuseppe Bagni, Maria Emirena Tozzi, Luigi Baggiani, Francesca Colzi, Luca Faldi e Paolo Bulgaresi. Si tratta tuttavia di “un’associazione aperta a chiunque voglia dare il proprio contributo; vuole essere, infatti, un laboratorio che si propone di far dialogare le generazioni promuovendo la libera circolazione delle idee, dando valore e sollecitando la messa in comune dei propri interessi, sociali e culturali. Vogliamo stimolare la curiosità dei giovani alla conoscenza del nostro territorio cosi ricco di storia, arte, architettura e, allo stesso tempo, rappresentare un’opportunità per gli adulti per andare alla scoperta di un mondo che cambia e che richiede di essere conosciuto attraverso uno scambio intergenerazionale. I cambiamenti della contemporaneità sono talmente pervasivi e radicali che si può evitare di essere dominati solo attraverso la conoscenza delle trasformazioni sociali”. Per tutti questi motivi l’Associazione Libera Cultura organizzerà una serie di incontri su temi “che sono coerenti con le finalità indicate nel suo statuto: l’arricchimento artistico, architettonico, storico, contemporaneo e tecnologico; la promozione della cultura umanistica e scientifica; la promozione dello scambio intergenerazionale; finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche attraverso corsi, concorsi, conferenze, mostre e valorizzazioni dei territori e delle tradizioni culturali”. Associazione che ha avuto parole di apprezzamento anche da parte del sindaco Angela Bagni: “Non possiamo che accogliere con piacere la creazione di nuove associazioni culturali, soprattutto come in questo caso se a promuoverle sono personalità del territorio con competenze e professionalità specifiche del settore che si pongono come obbiettivo stimolare la conoscenza del territorio e lo scambio intergenerazionale. Ci auguriamo che l’Associazione Libera Cultura possa collaborare attivamente con l’Amministrazione comunale anche attraverso la proposta di idee e suggerimenti su come migliorare ancora di più l’offerta culturale, già ampia, del territorio”.