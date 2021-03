Libera, percorsi di memoria per la Giornata dell’impegno

SESTO FIORENTINO – Il 21 marzo, come ogni anno, ricorre la Giornata della Memoria e dell’Impegno per le vittime innocenti di tutte le mafie. Quest’anno, come per il 2020, Libera Sesto Fiorentino organizza un incontro virtuale. I volontari dell’associazione Libera di Sesto Fiorentino, insieme ai volontari di Scandicci proporranno #ProMemoria e #100passiversoil21marzo. Si tratta, spiega Libera in una […]

SESTO FIORENTINO – Il 21 marzo, come ogni anno, ricorre la Giornata della Memoria e dell’Impegno per le vittime innocenti di tutte le mafie. Quest’anno, come per il 2020, Libera Sesto Fiorentino organizza un incontro virtuale. I volontari dell’associazione Libera di Sesto Fiorentino, insieme ai volontari di Scandicci proporranno #ProMemoria e #100passiversoil21marzo. Si tratta, spiega Libera in una nota di “percorsi di memoria realizzati con video in pillole e interviste doppie ai familiari delle vittime di mafia: donne che raccontano con forza e la propria storia, che però non è solo la storia delle loro famiglie, ma dell’intera comunità, del nostro Paese”. Gli incontri si possono seguire sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/libera.sestofiorentino fino al 21 marzo, ecco i link ai primi contributi:

https://fb.watch/42bL-UgRFl/

https://fb.watch/3YXxu42OHZ/

https://fb.watch/3-BhRUzSdP/