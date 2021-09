Libera Sesto Fiorentino chiede ai candidati sindaco di sottoscrivere un documento sulla trasparenza

SESTO FIORENTINO – Sottoscrivere un documento di impegno tra i candidati sindaco e i cittadini per instaurare “un rapporto di fiducia basato su trasparenza e responsabilità”. E’ la proposta del Presidio Libera di Sesto Fiorentino ai sette candidati sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021. Già in occasione delle scorse elezioni […]

SESTO FIORENTINO – Sottoscrivere un documento di impegno tra i candidati sindaco e i cittadini per instaurare “un rapporto di fiducia basato su trasparenza e responsabilità”. E’ la proposta del Presidio Libera di Sesto Fiorentino ai sette candidati sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021. Già in occasione delle scorse elezioni amministrative, si legge nella nota di Libera, chiese “ai candidati di impegnarsi su alcuni punti programmatici, ma quest’anno Libera ha deciso di proporre anche una modalità differente di impegno pre-elezioni. Libera propone ai candidati sindaco di sottoscrivere questi tre punti: “Chiediamo ai candidati sindaco la trasparenza della candidatura, con la pubblicazione della propria situazione reddituale, degli eventuali carichi pendenti e dei possibili conflitti di interesse;Chiediamo sostegno concreto ai percorsi di educazione alla legalità che Libera realizza nelle scuole, con il finanziamento di viaggi degli studenti in uno dei più grandi beni confiscati alla criminalità organizzata, la tenuta senese di Suvignano, per toccare con mano il fenomeno mafioso, erroneamente percepito nel nostro territorio come remoto e lontano dalla propria realtà; Chiediamo il coinvolgimento dei portatori di interesse (associazioni, gruppi e singoli cittadini) nella realizzazione da parte dell’Amministrazione comunale del Piano triennale Anticorruzione e la più ampia pubblicità e diffusione del Piano stesso”.

“Questa richiesta ai candidati sindaco – spiega Libera – nasce dalle riflessioni sviluppate nel corso dell’emergenza sanitaria: in particolare, il contrasto alla pandemia ci sta mostrando che la comunità si sente coinvolta e la partecipazione dei cittadini si evolve in responsabilità collettiva quando vengono definiti dalle istituzioni obiettivi comuni concreti e misurabili. In questo modo, infatti, gli obiettivi degli amministratori diventano obiettivi di tutti. Per questo motivo, su alcuni dei temi cari a Libera come: povertà educativa, gioco d’azzardo, lotta alla criminalità organizzata chiediamo ai candidati sindaco di sviluppare un sistema di monitoraggio in grado di: raccogliere i dati sullo status quo di certi fenomeni sul territorio; definire obiettivi misurabili di riduzione dei fenomeni entro la durata del mandato; individuare degli indicatori per misurare l’impatto delle azioni decise per il raggiungimento di tali obiettivi; rimodulare azioni e attività in base alla misurazione dell’impatto raggiunto”. Il documento integrale è pubblicato sulla pagina FB del Presidio: https://www.facebook.com/libera.sestofiorentino/.