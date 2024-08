Liberazione a Campi Bisenzio: tutti gli appuntamenti del 2 settembre

CAMPI BISENZIO – Il prossimo 2 settembre Campi Bisenzio commemorerà l’80° anniversario dalla liberazione. E,. per l’occasione, l’amministrazione comunale insieme all’Anpi – Sezione Lanciotto Ballerini, ha organizzato una giornata ricca di eventi per ricordare e onorare la memoria di chi ha lottato per la libertà. Le celebrazioni avranno inizio alle 10 a Capalle, in piazza Palagione, con la deposizione di una corona di alloro per poi spostarsi, intorno alle 10.30, a San Donnino presso i giardini pubblici in memoria di Luciano Martelli. Nel pomeriggio, alle 17, l’associazione “A futura memoria” presenterà “Libertà tra le pagine: un viaggio di lettura”, un’occasione per riflettere attraverso la lettura sui temi di libertà e resistenza; alle 18.30, invece, in piazza Dante ritrovo della corsa non competitiva ludico-motoria di 5 km, organizzata dall’Atletica Campi con partenza prevista alle 19. L’amministrazione Comunale ha deciso, inoltre, per la prima volta, di organizzare la tradizionale cerimonia nelle ore serali per permettere una maggiore partecipazione della cittadinanza: alle 21 ritrovo in piazza Fra Ristoro sotto la targa in ricordo dell’ eccidio fascista e partenza del corteo. A seguire, in piazza Dante, deposizione della corona in onore ai caduti, intervento del sindaco Andrea Tagliaferri, letture sulla liberazione a cura dell’attore Bruno Santini e installazione fotografica/Ledwall “Profili partigiani” presso il Teatrodante Carlo Monni a cura di Anpi e Fondazione Accademia dei Perseveranti. La giornata si concluderà con l’esibizione della Sunrise Jazz Orchestra e una serata di ballo swing intitolata “80 Voglia di Liberazione”, organizzata dalla scuola di ballo Swinging’Up. Al termine, cocomerata offerta dalla sezione soci Coop di Campi Bisenzio.