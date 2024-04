Liberazione, al Teatro delle Spiagge vanno in scena le “Storie di Villa Triste”

FIRENZE – L’appuntamento è per il 25 aprile, giorno della liberazione, alle 21. Nell’occasione, infatti, Teatri d’Imbarco propone al Teatro delle Spiagge il riallestimento di uno dei suoi maggiori successi di teatro civile: “Storie di Villa Triste”, scritto e diretto da Nicola Zavagli, in scena Beatrice Visibelli (in foto) e i giovani attori della Compagnia Teatri d’Imbarco: Leonardo De Maria, Andrea Falli, Maria Piera Fusi, Martina Gnesini, Nicoletta Maria Loisi, Giulia Meniconi e Matilde Zavagli. Partendo dall’immaginaria ricostruzione del processo alla banda Carità, preso nel suo momento topico dell’arringa di Piero Calamandrei, lo spettacolo porta in scena i testimoni di quel tragico periodo, uomini e donne fiorentini che sulla loro pelle, e spesso con la vita, pagarono per i loro grandi ideali di libertà. Una delle pagine più incredibili della storia di Firenze durante l’occupazione nazifascista. “Questo non è uno dei soliti processi, – afferma Calamandrei – questa è una pagina della storia d’Italia e del mondo. Tra cinquant’anni anche la vostra sentenza sarà esaminata come documento di un’epoca: questi orrori saranno cancellati e riscattati dalla storia se voi li condannerete, se voi li rinnegherete con la vostra giusta severità”. “Le parole dell’insigne avvocato e strenuo antifascista, – si legge in una nota – che fu tra i fondatori del Partito d’azione, sono di soprattutto oggi di profondità sorprendente, grande poesia e valore morale. Un messaggio che rimbomba nel pubblico, chiamato a sentirsi vero giudice di questo processo”. Biglietti: intero 12 euro, ridotti 10 euro. Info: 055310230 – 3294187925 anche WhatsApp – info@teatridimbarco.it – Prevendita on line su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita TicketOne – www.teatridimbarco.it.