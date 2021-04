Liberazione, celebrazione in forma ristretta

CALENZANO – Saranno ancora in forma ristretta le cerimonie per l’anniversario della Liberazione il prossimo 25 aprile. Il sindaco, con l’Anpi e una stretta delegazione di amministratori, deporrà corone e mazzi di fiori ai cippi sul territorio, ai monumenti alla Resistenza e infine al cippo a Valibona.

“Purtroppo neanche quest’anno possiamo organizzare la consueta festa a Valibona – ha detto il sindaco Riccardo Prestini -. Domenica prossima infatti, considerata la persistente emergenza sanitaria per il Coranavirus non sarà possibile promuovere lo svolgimento di cortei e celebrazioni che prevedano la partecipazione di tanti cittadini. Dobbiamo usare la massima cautela e non saranno consentiti assembramenti di persone. Il giorno della Liberazione è una festa per tutta l’Italia democratica e anche quest’anno dovremo ricordarlo in forma quasi privata. Per questo vi invitiamo ad aderire all’appello dell’Anpi per deporre un fiore nel luogo che ognuno di voi riterrà un simbolo della Resistenza sul nostro territorio”.

Calenzano ha risposto all’appello lanciato dall’Anpi “Strade di Liberazione” con il quale, il 25 aprile dalle ore 16, viene chiesto di deporre un fiore sotto le targhe di vie e piazze dedicate ad antifascisti e partigiani, oltre che ai cippi e ai monumenti presenti sul nostro territorio.