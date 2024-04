Liberazione: cerimonia a Valibona

CALENZANO – In occasione del 79esimo anniversario della Liberazione, il 25 aprile sono in programma le celebrazioni organizzate dal Comune di Calenzano, in collaborazione con Anpi, tra cui la tradizionale cerimonia istituzionale a Valibona. Si parte alle ore 8.30 dal Municipio per la commemorazione ai cippi; alle ore 10 in piazza Vittorio Veneto la commemorazione al monumento ai caduti. Per raggiungere […]