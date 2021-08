Liberazione di Sesto: celebrazione e concerto in piazza Vittorio Veneto

SESTO FIORENTINO – Al via il 1 settembre le celebrazioni per il 77esimo anniversario della Liberazione di Sesto Fiorentino.Alle ore 8,30 è prevista la deposizione delle corone ai Cippi e al Cimitero Maggiore. Alle ore 9,30, presso la Pieve di San Martino, sarà celebrata una Messa in memoria dei caduti. In ottemperanza alle vigenti disposizioni […]

SESTO FIORENTINO – Al via il 1 settembre le celebrazioni per il 77esimo anniversario della Liberazione di Sesto Fiorentino.

Alle ore 8,30 è prevista la deposizione delle corone ai Cippi e al Cimitero Maggiore. Alle ore 9,30, presso la Pieve di San Martino, sarà celebrata una Messa in memoria dei caduti. In ottemperanza alle vigenti disposizioni relative all’emergenza sanitaria, non si terrà il consueto corteo da piazza Vittorio Veneto e il concentramento dei cittadini ed autorità avverrà direttamente in piazza De Amicis dove, alle 10,30 sarà deposta una corona presso il Monumento al Partigiano. Successivamente sono previsti gli interventi del sindaco di Sesto Fiorentino, del presidente dell’Anpi locale Roberto Corsi e di Laura Piccioli, presidente ANED Firenze.

Nelle serate di mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 settembre, in piazza Vittorio Veneto, si terranno i tradizionali concerti di “Liberi Tutti”.

Mercoledì 1 settembre salirà sul palco Samuel per il suo “Cinema Tour”, giovedì 2 settembre “Estrorchestra”, con un omaggio a Ennio Morricone, venerdì 3 settembre i Crazy Mama – Rolling Stones Tribute Band.

Tutti i concerti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente, attraverso il call center 055055, oppure dalla pagine dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https://bit.ly/LiberiTutti2021.