Liberazione. Sinistra Italiana Sesto Fiorentino “Il 25 Aprile mettiamo un fiore sotto il monumento ai partigiani”

SESTO FIORENTINO – Sinistra Italiana Sesto Fiorentino aderisce a “Strade di Resistenza”, l’iniziativa promossa dall’Anpi per il 25 aprile. L’invito, spiega in una nota Sinistra Italiana Sesto Fiorentino, “è quello di deporre, alle 16 di domani 25 aprile, un fiore sotto un monumento, una targa, una lapide della nostra città dedicata a partigiani e antifascisti. Sarà anche l’occasione per scoprire e riscoprire i luoghi di Sesto legati ad alcuni dei momenti più drammatici della Resistenza e della lotta di Liberazione. Per contribuire a questo indispensabile momento di esercizio della Memoria, dovere sempre più imprescindibile ora che le voce dei testimoni diretti vanno spegnendosi, sul sito di Sinistra Italiana Sesto Fiorentino (www.sisestofiorentino.it) sono stati raccolti in una mappa interattiva i luoghi della memoria della nostra città. Lapidi, cippi, monumenti, targhe sotto le quali fermarsi a deporre un fiore nel ricordo di chi si è sacrificato per la nostra libertà”.