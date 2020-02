“Liberi per amare”: giovani in “missione” fra Calenzano e Sesto

CALENZANO/SESTO FIORENTINO – Dopo le due esperienze analoghe proposte nella zona dell’Oltrarno e a Porta al Prato, la Diocesi di Firenze organizza, in sintonia con le proposte di cui si è discusso nel recente “Sinodo sui giovani” e che sono contenute sia nel documento finale che nella lettera Christus Vivit di Papa Francesco, un momento, anzi una serie di momenti di prossimità, ascolto, dialogo e testimonianza di giovani verso gli adolescenti e i giovani che vivono, studiano e si incontrano nel Vicariato di Sesto Fiorentino e Calenzano. La Missione #liberiperamare, coordinata dal Centro Diocesano di Pastorale Giovanile, vedrà infatti coinvolti una cinquantina di giovani provenienti dalle parrocchie del Vicariato e della Diocesi, da movimenti e associazioni e che, dal 28 febbraio all’8 marzo, si impegneranno a incontrare i loro coetanei a scuola, nelle università, nelle parrocchie. Per incontrare e ascoltare. La missione inizia oggi, venerdì 28 febbraio: i primi due giorni saranno dedicati alla formazione dei giovani. In particolare, domenica 1 marzo, durante la Messa delle 18, riceveranno nella Chiesa di Maria Santissima Madre di Dio a Calenzano il mandato missionari da parte del Vicario generale, monsignor Giancarlo Corti, che consegnerà loro le croci e le felpe che indosseranno durante i giorni della missione. Quartier generale e sede dei principali appuntamenti della missione, aperti a tutti i giovani della Diocesi, sarà invece la Pieve di San Martino a Sesto Fiorentino. Fra questi il ciclo di catechesi intitolate “Meravigliosa creatura”, “Viva la libertà” e “Siamo fatti per amare”, dal 4 al 6 marzo alle 21 nel Teatro San Martino. Martedì 3 marzo, invece, ci sarà la presentazione dell’ultimo libro di fra Federico Russo, “One. Gli U2 tra rock e Bibbia”, alle 21, presso la Biblioteca Ragionieri a Sesto Fiorentino. Durante tutta la settimana, inoltre, verrà attivato un punto di presenza e di ascolto presso il Centro Ipercoop di Sesto. La missione si chiuderà con una serata di festa sabato 7 marzo nel Salone di Santa Cristina, in piazza San Bartolomeo, a Padule. La missione #liberiperamare è su Facebook, Instagram, Telegram e Twitter, per informazioni: [email protected] (qui di seguito la locandina con il programma completo).