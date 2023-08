Liberi Tutti: gli Street Clerks, Qagliostro e Michele Mingrone e La Santa Pazienza

SESTO FIORENTINO – Domani 30 agosto alle 20 la musica protagonista in piazza Vittorio Veneto con Street Clerks, Qagliostro e Michele Mingrone e La Santa Pazienza. Tutti sul palco nell’ambito della rassegna a ingresso gratuito “Liberi Tutti”. Sarà l’occasione per ascoltare “Everything Is Like It’s Meant To Be”, il nuovo album che gli Street Clerks, […]

SESTO FIORENTINO – Domani 30 agosto alle 20 la musica protagonista in piazza Vittorio Veneto con Street Clerks, Qagliostro e Michele Mingrone e La Santa Pazienza. Tutti sul palco nell’ambito della rassegna a ingresso gratuito “Liberi Tutti”. Sarà l’occasione per ascoltare “Everything Is Like It’s Meant To Be”, il nuovo album che gli Street Clerks, la band fiorentina che da anni affianca in tv (e non solo) Alessandro Cattelan, hanno dato alle stampe la scorsa primavera. Otto tracce con sonorità che vanno dal grunge al country, dal reggae al rock, dal pop allo swing, con testi in inglese, lingua madre di Alexander Woodbury, voce e chitarra della formazione. Brani che narrano di antieroi, con pregi e difetti, vizi e virtù, valori e debolezze. Ad aprire la serata, alle ore 20, saranno il rock psichedelico dei Qagliostro – anche loro con una nuova uscita, l’ep “Sessioni Vol.1” – e il cantautorato folk di Michele Mingrone e La Santa Pazienza, a pochi mesi dall’esordio discografico “La grande notte”.