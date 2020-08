Liberi Tutti: in concerto Di Marco, Nada, Rondelli

SESTO FIORENTINO – Saranno le Stazioni Lunari con Ginevra Di Marco, Nada e Bobo Rondelli ad aprire la tre giorni in musica di “Liberi Tutti”. Martedì 1 settembre, alle 21,30 in piazza Vittorio Veneto, i tre artisti saranno sul palco insieme a Francesco Magnelli (tastiere e voce), Andrea Salvadori (chitarra e voce) e Luca Ragazzo (batteria) per intraprendere un viaggio che, in piena libertà, partendo dai singoli repertori, toccherà la musica popolare e le “canzoni del cuore” di ognuno di noi.

Mercoledì 2 settembre, sempre alle 21,30, saranno sul palco i Breathe Floyd, cover band dei Pink Floyd, mentre giovedì 3 settembre vedrà il ritorno sul palco di piazza Vittorio Veneto dei Great Queen Rats, la cover band dei Queen già protagonista della scorsa edizione di Liberi Tutti.

Tutti i concerti sono gratuiti. Nel rispetto delle misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria sono stati previsti esclusivamente posti a sedere, da prenotare chiamando lo 055055 o all’indirizzo bit.ly/liberitutti2020.

Al fine di prevenire la formazione di assembramenti e file, la piazza è stata suddivisa in due settori equivalenti; all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea e non sarà consentito l’accesso qualora essa superi i 37,5 gradi centigradi.

Alla luce dei dati degli ultimi giorni e della costante tendenza ad una ripresa dei contagi sul territorio nazionale, la tradizionale fiera d’agosto, la tombola e lo spettacolo pirotecnico quest’anno non avranno luogo.