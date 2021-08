“Liberi tutti” in piazza Vittorio Veneto, concerti con prenotazione e “Green pass”

SESTO FIORENTINO – Sono aperte le prenotazioni per i concerti dell’edizione 2021 di “Liberi Tutti” che si terranno mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 settembre in piazza Vittorio Veneto con inizio alle 21,15.Mercoledì 1 settembre salirà sul palco Samuel per il suo “Cinema Tour”. Giovedì 2 settembre sarà la volta di “Estrorchestra”, con un […]

Mercoledì 1 settembre salirà sul palco Samuel per il suo “Cinema Tour”. Giovedì 2 settembre sarà la volta di “Estrorchestra”, con un omaggio a Ennio Morricone. Venerdì 3 settembre saranno i Crazy Mama – Rolling Stones Tribute Band a chiudere la kermesse.

Tutti i concerti sono gratuiti, ma con soli posti a sedere e prenotazione obbligatoria. Come previsto dalla normativa vigente, per accedere alla manifestazione è necessario esibire il “green pass”, la cui validità sarà verificata dagli addetti all’ingresso.



Per agevolare le operazioni di verifica e l’afflusso del pubblico, la platea è stata suddivisa in quattro settori, ognuno dei quali con una fascia oraria di ingresso differenziata e un varco di accesso dedicato.

Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente, attraverso il call center 055055, oppure dalla pagine dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https://bit.ly/LiberiTutti2021.

Alle tre serate sarà abbinata una lotteria di beneficenza organizzata dalla sezione Avis di Sesto Fiorentino. Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di quattro carrozzine speciali per l’acquaticità delle persone disabili.