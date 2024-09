Liberi Tutti: sul palco Alex Neri, Salvatore Frega, Electrosymphonic Orchestra

SESTO FIORENTINO – Sul palco di Liberi Tutti venerdì 6 settembre alle 21.15 saliranno Alex Neri, Salvatore Frega, Electrosymphonic Orchestra in concerto ad ingresso gratuito. A seguire Dj set di Alex Neri, per il debutto, o meglio, la data zero, di un progetto dichiaratamente sospeso tra elettronica e musica sinfonica. In scaletta troveremo tanti successi dei […]

SESTO FIORENTINO – Sul palco di Liberi Tutti venerdì 6 settembre alle 21.15 saliranno Alex Neri, Salvatore Frega, Electrosymphonic Orchestra in concerto ad ingresso gratuito. A seguire Dj set di Alex Neri, per il debutto, o meglio, la data zero, di un progetto dichiaratamente sospeso tra elettronica e musica sinfonica. In scaletta troveremo tanti successi dei Planet Funk, di cui Alex Neri è co-fondatore e anima, eseguiti per la prima volta in versione sinfonica, e altri brani scelti dai due artisti, tra cui un loro inedito.

Entrambi affermati, anche se in ambiti diversi, Alex Neri e Salvatore Frega hanno unito le forze spinti dalla comune predilezione per una musica scevra da ogni etichetta. L’ElectroSymphonic Orchestra, nata da un’idea di Salvatore Frega e Luigi D’Amico, è un organico di circa 50 elementi, composto da professionisti affermati e giovani musicisti, e ha come primo violino la giovane e talentuosa Benedetta Mignani.

I brani inediti sono nati al pianoforte, per essere poi sviluppati in chiave elettronica ed arrivare infine all’arrangiamento orchestrale. Il risultato è un mix di stili opposti, per uno spettacolo davvero particolare. Provare per credere. Provare ad esempio ad ascoltare la nuova, sorprendente, versione orchestrale di “Chase The Sun”, il singolo che impose i Planet Funk al pubblico mondiale.