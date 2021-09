“Liberi tutti” tutto pronto per il concerto di questa sera in piazza Vittorio Veneto

SESTO FIORENTINO – Tutto pronto per oggi per celebrare la Liberazione di Sesto Fiorentino e per il primo di tre concerti in programma da oggi al 3 settembre in piazza Vittorio Veneto. “Liberi tutti” ospita questa sera 1 settembre il concerto di Samuel, mentre domani 2 settembre sarà la volta dell’EstrOrchestra-Omaggio a Ennio Morricone e […]

SESTO FIORENTINO – Tutto pronto per oggi per celebrare la Liberazione di Sesto Fiorentino e per il primo di tre concerti in programma da oggi al 3 settembre in piazza Vittorio Veneto. “Liberi tutti” ospita questa sera 1 settembre il concerto di Samuel, mentre domani 2 settembre sarà la volta dell’EstrOrchestra-Omaggio a Ennio Morricone e venerdì 3 settembre Crazy Mama, Rolling Stones Tribute Band Omaggio alla Bandabardò. Alle tre serata sarà abbinata una lotteria di beneficenza organizzata dalla sezione AVIS di Sesto Fiorentino. Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di quattro carrozzine speciali per l’acquaticità delle persone disabili.

Tutti i concerti sono gratuiti, ma con soli posti a sedere non sono numerati e la prenotazione è obbligatoria. Come previsto dalla normativa vigente, per accedere alla manifestazione è necessario esibire il “green pass” ed eventualmente un documento di identità. Sono esonerati i minori di 12 anni (la cui età dovrà essere attestata attraverso un documento di identità) e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale che dovranno esibire appropriata documentazione.

Per accedere all’area del concerto sarà necessario igienizzarsi le mani con l’apposito gel messo a disposizione e indossare la mascherina anche per tutta la durata dello spettacolo.

Per agevolare l’afflusso e il deflusso del pubblico e le operazioni di verifica all’ingresso, la platea è stata suddivisa in quattro settori, ognuno con un varco e una fascia oraria di accesso differenziata: settore A1, ingresso Nord – lato largo V Maggio tra le 20 e le 20,30; settore A2, ingresso Nord – lato largo V Maggio tra le 20,30 e le 21; settore B1, ingresso SUD – lato via Barducci tra le 20 e le 20,30; settore B2, ingresso SUD – lato via Barducci tra le 20,30 e le 21. Gli spettatori in sedia a rotelle o con particolari esigenze di mobilità possono prenotare per se stessi e per gli eventuali accompagnatori nei settori A1 e B1 secondo le modalità ordinarie, segnalando successivamente le proprie necessità particolari a cannicci@afsfarmacie.it, così da permettere di organizzare la migliore disposizione possibile della platea. Le prenotazioni possono essere effettuate attraverso il call center 055055 oppure direttamente online, selezionando sulla mappa il settore di interesse e seguendo le istruzioni. Possono essere prenotati fino a quattro posti per prenotazione.