Libri e vacanze: ecco i consigli di lettura del sindaco e degli assessori di Calenzano

CALENZANO – Il mese di agosto è il periodo in cui si rallentano molte attività. Per molti è un periodo dedicato alle vacanze e anche se quest’anno è diverso dal solito, c’è una cosa che accomuna tutte le vacanze: la lettura. In estate si legge di più e si è più disposti a cercare consigli di qualche libro da leggere. Quest’anno Piananotizie ha chiesto agli amministratori del Comune di Calenzano un consiglio di lettura, un libro particolarmente amato o anche un film, una serie televisiva da poter vedere o rivedere in questo caldo agosto.

Il sindaco Riccardo Prestini non ha dubbi dedicherà la sua lettura al libro vincitore del Premio Strega 2020. “Durante le vacanze leggerò “Il Colibrì” di Sandro Veronesi, – dice il primo cittadino – una lettura non leggera, almeno da quello che ho letto nelle recensioni, ma sicuramente piacevole nel periodo di pausa estiva. Veronesi è un personaggio che apprezzo molto, sia come uomo, anche per i suoi legami con la mia stessa città, Prato, che per le posizioni che prende sui temi dell’attualità. L’altro libro sarà “Il valore di tutto” di Mariana Mazzuccato, un’economista di cui ho letto altri libri e che giudico di grande lungimiranza. Questo libro è un excursus sul sistema capitalistico odierno, che mette in evidenza chi crea e chi invece sottrae ricchezza alla collettività. Mazzuccato promuove piuttosto la prevalenza dell’indirizzo pubblico per contrastare la finanza internazionale e un rinnovato ruolo dello Stato nella ricerca e nell’innovazione, settori di cui invece si appropria il settore privato, per costruirci sopra il proprio business”.

Scelte diverse per il vicesindaco Alberto Giusti che si dividerà tra “Ultime notizie dal sud” di Luis Sepùlveda e “Il ciclope” di Paolo Rumiz, mentre l’assessore Damiano Felli punta su l’ultimo best seller dello scrittore pratese: “Il colibrì” di Sandro Veronesi. – dice Felli – Un libro molto diffuso, anche per la recente vittoria del secondo Premio Strega. In spiaggia erano in molti a leggerlo”. La scelta dell’assessore Laura Maggi cade sul romanzo di formazione di Sally Rooney “Persone normali”.

“Le Otto Montagne” di Paolo Cognetti, è invece il libro scelto dall’assessore Stefano Pelagatti. “Un libro – dice l’assessore – di qualche anno fa che parla di montagna e molto altro. Un racconto intenso e pieno di significati che andando oltre alla storia narrata, pur non essendo un grande conoscitore della montagna, mi ha fatto fare un bel viaggio tra boschi, torrenti e cime innevate o rocciose”.

Mentre l’assessore Irene Padovani fa una scelta legata all’attività della biblioteca. “Leggerò i libri che verranno presentati a CiviCa per la Città dei Lettori il 4 e 5 settembre, alla presenza degli autori – dice l’assessore Padovani – “Febbre” di Jonathan Bazzi e “La cura dello sguardo” di Franco Arminio. Nella mia valigia ci sarà inoltre “Le ragazze salveranno il mondo” di Annalisa Corrado, che parla delle donne che combattono per difendere il pianeta”.

Tutti consigli diversi che incuriosiscono, ma i lettori di Piananotizie, quali libri leggeranno in estate? Se volete consigliarci qualche lettura potete inviare una mail con il vostro libro preferito a: [email protected] e noi pubblicheremo i vostri consigli. Ricordatevi di inserire il vostro nome e un recapito telefonico.

Buon Ferragosto