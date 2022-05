“Libri… in Comune”: Leonardo Domenici presenta a Campi il suo “Percorso di parole”

CAMPI BISENZIO – Nuovo appuntamento per “Libri… in Comune”, la rassegna di presentazioni che l’amministrazione comunale ha lanciato ormai da qualche mese. E domani, mercoledì 4 maggio, sarà a Campi, con inizio alle 18 nel Foyer del Teatrodante Carlo Monni, l’ex sindaco di Firenze, Leonardo Domenici, che nell’occasione, insieme a Simone Siliani, presenta il suo “Percorso di parole”, ovvero, come si può leggere in una delle tante recensioni, “la testimonianza di un distacco reso possibile dal cammino compiuto in senso sia figurato che pratico verso nuovi e diversi punti di vista sul mondo. L’immagine della scarpa in copertina sta proprio a richiamare lo svolgersi di questo cammino, che si sviluppa come racconto di una riflessione nella forma di ciò che viene definito “pensiero poetato”…”.