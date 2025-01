Librokilo, il progetto che dà una seconda vita ai libriarriva a Firenz

FIRENZE – Salvare dal macero migliaia di libri e promuovere una cultura della lettura accessibile a tutti. Questo il duplice intento dietro Librokilo, il grande bazar di libri usati che si terrà a Firenze, sabato 1 febbraio, dalle 10 alle 19, nello Spazio B12 di Manifattura Tabacchi. Il progetto, che sbarca per la prima volta in città, è stato ideato da Materia Talk, agenzia di comunicazione che durante l’anno si occupa di selezionare migliaia di titoli raccolti da librerie, editori, distributori e privati, restituendo loro una seconda possibilità. Dagli scaffali a Librokilo, dunque, dove i lettori potranno sfogliare una vasta offerta, tra classici che hanno avuto una nuova traduzione o volumi pubblicati in esubero, in ottime condizioni e a prezzi competitivi dove con 10 euro sarà possibile portarsi a casa 1 kg di libri. Un’occasione che intende unire alla passione per i libri una forte etica ecologica se si pensa che, come riportato sul sito di Librokilo, secondo i dati dell’AIE – Associazione Italiana Editori, nel 2023 sono stati 85.192 i libri pubblicati in Italia, di cui oltre la metà invenduti o restituiti, con il rischio di finire al macero. Per consultare il regolamento e avere maggiori dettagli su Librokilo: https://librokilo.it/

Sara Coseglia