Liceo Agnoletti. Brunori (Lega) “Bagni unisex. Manca una palestra per le associazioni”

SESTO FIORENTINO – Daneiele Brunori della Lega, in una nota, informa della reazione degli studenti del nuovo Liceo Agnoletti quando “si sono resi conto che erano stati installati di bagni unisex all’interno della struttura”.

“Quel che stupisce di più, aldilà della decisione in sé che, comunque non è prevista dal alcuna legge o regolamento del MIUR, – scrive Brunori – è che non sia stata comunicata preventivamente agli studenti né agli intervenuti all’inaugurazione (a proposito, complimenti per non aver invitato i consiglieri di opposizione, alla faccia dello sbanderiato spirito cooperativo); un giornalista, ci ha candidamente confessato che l’unica parte della scuola che non è stata mostrata né menzionata erano proprio i bagni”. L’altro aspetto del nuove Liceo, scrive Brunori “è la presenza di una sola palestra che crea problematiche e malcontento anche da parte delle associazioni che ne facevano uso. La spaziosità dell’edificio avrebbe permesso la realizzazione di tanti progetti che però non sembrano stiano dando grandi frutti”.