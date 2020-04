Liceo Agnoletti. Il sindaco Falchi “La partenza dei lavori è il coronamento di un percorso”

SESTO FIORENTINO – “La partenza dei lavori del nuovo liceo Agnoletti è il coronamento di un percorso straordinario che ha visto il nostro Comune impegnato in una partita complessa che porterà alla creazione di un campus dell’istruzione scientifica superiore unico a livello nazionale”. Lo ha affermato il sindaco Lorenzo Falchi commentando l’avvio dei lavori del nuovo liceo Agnoletti previsto per il prossimo 4 maggio. “Ci siamo posti fin dall’inizio del mandato un obiettivo ambizioso, – ha detto il sindaco – con un cronoprogramma serrato che, nonostante la complessità della procedura, è stato rispettato. La prima campanella del nuovo liceo suonerà nel 2021. Di questo siamo grati per il lavoro e l’impegno ai tecnici, agli uffici e a tutti i soggetti coinvolti, a partire dalla dirigenza dell’Agnoletti da cui sono arrivati contributi e osservazioni importanti”.