Liceo Agnoletti. Lega “risultato diretto di una gestione inadeguata della Città Metropolitana”

SESTO FIORENTINO – L’annuncio dell’installazione di strutture temporanee per accogliere gli studenti della succursale del Liceo Agnoletti di Campi Bisenzio ha alzato le proteste della Lega che sottolinea “la grave emergenza al Liceo Agnoletti di Sesto Fiorentino evidenzia l’inefficienza della Città Metropolitana di Firenze”.

A protestare sono Daniele Brunori, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Sesto Fiorentino e segretario di sezione, Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega, e Federico Bussolin, segretario provinciale della Lega.

“La situazione emergenziale al Liceo Agnoletti di Sesto Fiorentino è il risultato diretto di una gestione inadeguata e negligente da parte della città metropolitana. – dicono gli esponenti della Lega – La recente delibera numero 84 del 18 luglio 2024, che prevede l’installazione temporanea di strutture prefabbricate nel parcheggio dell’istituto, non è che una toppa temporanea a un problema che si sarebbe dovuto affrontare con una pianificazione più attenta e lungimirante. Trattasi di una decisione presa solo dopo che la situazione è diventata insostenibile, evidenziando una grave mancanza di previsione e programmazione”.

“L’area individuata per l’installazione delle aule prefabbricate, situata in via Madonna del Piano numero 12, non risulta conforme al Piano Particolareggiato del Polo Universitario. – proseguono – Questo ennesimo problema dimostra come la mancanza di coordinamento abbia portato a soluzioni d’emergenza, piuttosto che a interventi strutturali e risolutivi”.

“Quasi 100 ragazzi dovranno, dunque, affrontare l’intero anno scolastico in strutture prefabbricate, simili a quelle utilizzate in caso di disastri naturali, per noi è inaccettabile. – affermano gli esponenti della Lega – Questo non solo rappresenta un evidente disagio, ma mette in luce l’incapacità della Città Metropolitana nel garantire condizioni adeguate per l’istruzione”.

“È imperativo che la permanenza degli studenti nelle strutture prefabbricate non superi i nove mesi previsti. Tuttavia, dubitiamo fortemente che saranno rispettati, visti i precedenti ritardi e l’inefficienza dimostrata. Per questo sollecitiamo gli organi preposti a trovare soluzioni alternative”.

“Infine, – conclude la Lega – la prossima amministrazione della Città Metropolitana di Firenze dovrà impegnarsi in una programmazione strategica degli investimenti nell’edilizia scolastica. Solo così si potrà evitare il ripetersi di queste situazioni di emergenza e disagio per studenti, famiglie e personale scolastico. La sicurezza e l’adeguatezza delle strutture scolastiche devono diventare una priorità, non un pensiero postumo”.