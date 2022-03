Liceo Agnoletti. Sopralluogo della Lega nel Centrodestra

SESTO FIORENTINO – Si è tenuto ieri 28 marzo un sopralluogo della Lega nel Centrodestra al Liceo Agnoletti. “Durante il sopralluogo del 28 marzo, abbiamo potuto verificare come la nuova sede del liceo scientifico Agnoletti sia quella di una scuola all’avanguardia, con ampi spazi per le aule, i laboratori e luoghi in cui gli studenti, anche […]

SESTO FIORENTINO – Si è tenuto ieri 28 marzo un sopralluogo della Lega nel Centrodestra al Liceo Agnoletti. “Durante il sopralluogo del 28 marzo, abbiamo potuto verificare come la nuova sede del liceo scientifico Agnoletti sia quella di una scuola all’avanguardia, con ampi spazi per le aule, i laboratori e luoghi in cui gli studenti, anche in orario extra scolastico, possono vivere ed usufruire della scuola con molte attività extracurriculari” afferma, in una nota, Cecilia Cappelletti, consigliera metropolitana della Lega nel Centrodestra per il cambiamento, insieme e Daniele Brunori, capogruppo Lega nel Comune di Sesto Fiorentino.

“Dispiace, tuttavia, sapere – aggiungono i due esponenti della Lega – che la scuola nasce già sottodimensionata rispetto alle richieste di iscrizione, in aumento anche per l’attrattiva che la nuova sede comporta. Ci auguriamo che il trasporto pubblico locale, nella zona del Liceo Agnoletti e del Polo Scientifico adiacente, venga intensificato così da permettere una migliore viabilità soprattutto in orario pomeridiano. Ringraziamo la Dirigente Scolastica che ci ha accompagnati nella visita con squisita disponibilità”.