Liceo Agnoletti. Toccafondi (IV) “I lavori devono durare al massimo 9 mesi”

SESTO FIORENTINO – “Non sarà un bell’inizio dell’anno scolastico con cinque moduli prefabbricati adibiti a classi e aula professori, proprio davanti al liceo Agnoletti e non sarà semplice programmare i trasporti per decine di ragazzi che studiavano a Campi. Però se serve va fatto”. Lo afferma il capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale Gabriele Toccafondi riferendosi alla decisione della Città metropolitana di allestire strutture mobili vicino al Liceo Agnoletti per accogliere gli studenti della succursale di Campi Bisenzio.

“Trovo strana la tempistica adottata dalla città metropolitana. – prosegue Toccafondi – Inviare a giugno una richiesta per rendere fruibili a settembre 5 moduli classe a Sesto, per lavori di adeguamento sismico alla sede di Campi per lavori che erano ampiamente previsti, non va bene per niente. Concordo con la maggioranza ovvero che i lavori devono durare massimo 9 mesi ovvero l’anno scolastico e che una programmazione edilizia ha il dovere di riprendere in mano il progetto iniziale di un liceo Agnoletti dove era previsto un piano aule in più”.