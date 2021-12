Liceo al Polo: ecco come cambia il trasporto pubblico locale

SESTO FIORENTINO – Con lo spostamento del Liceo Agnoletti nell’area del Polo scientifico, si modificano anche i percorso del trasporto pubblico. La cabina di regia attivata dalla Città Metropolitana di Firenze con Autolinee Toscane con i rappresentanti degli enti coinvolti per l’organizzazione del servizi di trasporto pubblico locale dai Comuni di provenienza degli studenti iscritti (Sesto, Firenze, Campi Bisenzio, Barberino del Mugello, Vaglia) rende note le modalità del servizio di Trasporto pubblico locale per la nuova sede del liceo Enriques Agnoletti a Sesto Fiorentino.

Lo stesso itinerario sarà percorso in direzione di Campi Bisenzio.

Per completare l’offerta di trasporto per la nuova sede del Liceo Agnoletti, saranno attivate due nuove linee.

La prima collegherà la zona di Rifredi con l’area del Polo Scientifico. In direzione del Polo Scientifico partendo da Via Dino Del Garbo, transiterà da Via Santo Stefano a Pane, Via Giuliani, Via Sestese, Via Gramsci, Piazza XXX Novembre, Viale dei Mille, Via Neruda, Via Pasolini, Via dei Frilli, Via Madonna del Piano dove si attesterà alla fermata CNR.

In direzione di Via Dino Del Garbo transiterà da Via Madonna del Piano, Via dell’Osmannoro, Via Pasolini, Via Neruda, Viale Dei Mille, Via Gramsci, Via Sestese, Via Giuliani, Via Santo Stefano in Pane, Via Cesalpino e Via Dino del Garbo.

La nuova linea sarà in esercizio dal lunedì al sabato nei giorni di scuola con 10 corse in corrispondenza degli orari di ingresso e uscita della scuola.

La seconda linea si svolgerà tutta all’interno del Comune di Sesto Fiorentino, collegandone varie zone con l’area del Polo Scientifico. Partendo da Viale Ariosto, transiterà da Viale Togliatti, Via Parri, Via Berlinguer, Via Pratese, Viale Giulio Cesare, Via Mazzini, Via Giusti, Viale dei Mille, Via Neruda, Via Pasolini, Via dei Frilli, Via Madonna del Piano dove si attesterà alla fermata CNR.

Nel percorso di ritorno partendo dalla fermata CNR, transiterà da Via Madonna del Piano, Via dell’Osmannoro, Via Pasolini, Via Neruda, Viale dei Mille, Via Gramsci, Via Pratese, Via Berlinguer, Via Parri, Via Togliatti per arrivare a Viale Ariosto.

La nuova linea sarà in esercizio dal lunedì al sabato nei giorni di scuola con 10 corse in corrispondenza degli orari di ingresso e uscita della scuola.

Per quanto riguarda le linee extraurbane, l’intervento riguarda la linea Barberino del Mugello – Firenze.

Alcune corse di questa relazione saranno modificate prevedendo l’ingresso all’interno del Polo Scientifico.

Per la fascia di ingresso si prevede di modificare le corse in partenza da Barberino alle ore 7.05 e alle ore 8.05 che seguiranno il seguente itinerario:

Via Giusti – Viale dei Mille – Via Pablo Neruda – Via Pier Paolo Pasolini – Via dell’Osmannoro – Viale delle Idee – Via Generoso Patrone – Via Madonna del Piano – Via dei Frilli – Via Pier Paolo Pasolini – Via del Termine – Via Mario Luzi – Viale XI Agosto – Via Sestese da dove riprende il percorso in direzione Firenze.

La fermata di discesa sarà posta in corrispondenza della fermata delle linee urbane MORETTINI situata in Via delle Idee

Per la fascia di uscita le corse in partenza da Firenze alle ore 11.55,

12.55 e 14.00 saranno modificate e seguiranno il seguente

itinerario: Via Sestese – Viale XI Agosto – Via Mario Luzi – Via del Termine – Via Pier Paolo Pasolini – Via dei Frilli – Via Madonna del Piano – Via della Lastruccia – Via Edoardo Detti – Viale delle Idee – Via dell’Osmannoro – Via Pier Paolo Pasolini – Via Pablo Neruda – Viale dei Mille – Via Gramsci da dove riprende il percorso in direzione di Barberino del Mugello.

La fermata di salita sarà posta in corrispondenza della fermata delle linee urbane CNR situata in Via Madonna del Piano.