Liceo Artistico: aule con infiltrazioni e riscaldamento ko, gli studenti protestano

SESTO FIORENTINO – Protestano gli studenti del liceo artistico di via Giusti che questa mattina si sono riuniti davanti all’ingresso per raccontare le condizioni in cui si trovano aule e laboratori. Come spiegano alcuni studenti e alcuni genitori, il riscaldamento non funziona nei laboratori, mentre in alcune aule ci sono le infiltrazioni e quindi non praticabili, e poi ieri si sarebbe staccato dalla parete di un’aula anche un termosifone. Una situazione che coinvolge anche l’aula magna priva di riscaldamento funzionante e di questa stagione con le basse temperature non è facile seguire le lezioni.

Inoltre gli studenti spiegano che, al di là di questi aspetti strutturali, nei laboratori anche i materiali necessari per l’attività pratica come impastatrici per argilla, forni, torni, non sono proprio in ottime condizioni. Intanto è prevista per giovedì 9 dicembre un’assemblea con i dirigenti.

Forse la Dad non risponde ai canoni ideali della didattica, ma anche le lezioni nelle aule con inflitrazioni e i laboratori senza riscaldamento non sono le condizioni perfette per seguire le lezioni, o no? E.A.