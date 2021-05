Liceo artistico di via Giusti: Masterclass dedicato alla bellezza del territorio

SESTO FIORENTINO – Venerdì 21 maggio si conclude il laboratorio di mappatura collaborativa MAB, che ha coinvolto 8 scuole della Toscana e integra i dati percettivi con le conoscenze culturali e geografiche di un territorio, in questo caso lungo il cammino di San Jacopo, da Firenze a Lucca. Il Liceo Artistico Porta Romana e Sesto Fiorentino […]

SESTO FIORENTINO – Venerdì 21 maggio si conclude il laboratorio di mappatura collaborativa MAB, che ha coinvolto 8 scuole della Toscana e integra i dati percettivi con le conoscenze culturali e geografiche di un territorio, in questo caso lungo il cammino di San Jacopo, da Firenze a Lucca. Il Liceo Artistico Porta Romana e Sesto Fiorentino partecipa all’iniziativa con un gruppo della classe 1D della sede di via Giusti appositamente selezionato per il progetto del laboratorio MAB.

Ciascun istituto partecipante presenterà un team e una giuria valuterà il miglior lavoro per le scuole secondarie di primo grado ed uno per le scuole secondarie di secondo grado. Dopo una fase di formazione dei docenti svolta a marzo, nei mesi di aprile e maggio i ragazzi delle scuole aderenti hanno percorso i territori della propria comunità e ne hanno realizzato una mappatura percettiva per giungere poi alla progettazione di azioni di promozione dei territori.

L’obiettivo del MAB Collaborative mapping intendono educare alla bellezza e vedere il proprio territorio con una sguardo rivolto all’aspetto culturale, sviluppare un’intelligenza emotiva che unisce l’armonia delle forme con la natura e la storia umana. Queste competenze sono state stimolate tramite la scrittura di storie, attività di mappatura, collaborazioni, immaginare e costruire strategie di sviluppo e rigenerazione dei luoghi e sulle potenzialità territoriali. Questi laboratori di mappatura lungo il cammino di San Jacopo si inseriscono in un progetto nazionale finanziato dal Ministero dell’Istruzione e coordinato dalle dirigenti scolastiche Virli e Onofri, dell’Istituto “Pascal” di Pomezia e Istituto “Costaggini” di Rieti, che ha coinvolto 125 scuole per un totale di quasi 2200 alunni sul territorio nazionale.