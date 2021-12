Liceo artistico di via Giusti senza riscaldamento: studenti al freddo

SESTO FIORENTINO – Studenti al freddo. Al Liceo artistico di via Giusti il riscaldamento non funziona (forse un tubo rotto?) proprio questi giorni di temperature in picchiata. Oggi molti studenti hanno deciso di protestare e non sono entrati in classe proprio a causa della mancanza di riscaldamento che hanno reso le aule fredde. i genitori […]

SESTO FIORENTINO – Studenti al freddo. Al Liceo artistico di via Giusti il riscaldamento non funziona (forse un tubo rotto?) proprio questi giorni di temperature in picchiata. Oggi molti studenti hanno deciso di protestare e non sono entrati in classe proprio a causa della mancanza di riscaldamento che hanno reso le aule fredde. i genitori sono preoccupati, si chiedono se questa situazione persisterà. Qualcuno ha contattato anche il sindaco Lorenzo Falchi anche se la scuola superiore dipende dalla Città Metropolitana. La vicepreside avrebbe fatto sapere ai rappresentanti di classe che sono in atto alcuni interventi per risolvere il problema del riscaldamento in modo, domani, da rendere le aule ad una temperatura idonea per svolgere l’attività didattica. Una sola aula, invece, resterà senza riscaldamento e questo perché si sarebbe verificata la rottura di un tubo. Una situazione incresciosa per gli studenti che già da tempo sono costretti a fare i conti con l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia che ha stravolto la vita scolastica e ora anche con le temperature. E.A.