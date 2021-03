Liceo artistico: incontro alla Gipsoteca su “Gli strani percorsi della creatività”

SESTO FIORENTINO – Sabato 6 marzo, dalle ore 10.30 alle ore 13, la classe 4E, indirizzo Design oreficeria del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino, parteciperà all’incontro che si terrà in Gipsoteca con Barbara Candido, docente di Polimoda, sede di Firenze, sul tema “Gli strani percorsi della creatività: dove nasce un’idea“. L’incontro è dedicato […]

SESTO FIORENTINO – Sabato 6 marzo, dalle ore 10.30 alle ore 13, la classe 4E, indirizzo Design oreficeria del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino, parteciperà all’incontro che si terrà in Gipsoteca con Barbara Candido, docente di Polimoda, sede di Firenze, sul tema “Gli strani percorsi della creatività: dove nasce un’idea“. L’incontro è dedicato interamente all’ispirazione artistica e alla creatività applicata alla costruzione di una collezione di alta gioielleria.

La tematica dell’intervento di Barbara Candido si colloca all’interno del percorso di P.C.T.O che vede coinvolta la classe 4E nella partecipazione al “19° Concorso Biennale Nazionale di Arte Orafa Nicola da Guardiagrele” riservato, oltre agli Orafi e ai gioiellieri, anche alle Scuole di Oreficeria e agli alunni dei Licei Artistici Statali, che si terrà in occasione della 51ª Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese in programma a Guardiagrele dal 1° al 22 agosto 2021. Il concorso, organizzato dall’Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese, con il sostegno finanziario della Regione Abruzzo Assessorato alle Attività Produttive, della Camera di Commercio Chieti-Pescara, della Fondazione Banco di Napoli e del Comune di Guardiagrele, ha per tema: Gioiello ispirato al Poeta Gabriele D’Annunzio.

Obiettivo di ogni singolo studente della sezione di Design oreficeria del Liceo Artistico di Porta Romana sarà quello di progettare e realizzare un gioiello che rievochi la figura del grande poeta, scrittore e drammaturgo nato a Pescara. Il progetto è articolato in più fasi, dalle lezioni introduttive, con Giovanna Guerri, sulla storia del gioiello, a quelle progettuali, dove Luisa Baffa e Maria Cecilia Calabri, approfondiscono l’argomento specifico del concorso, sulla personalità dello scrittore abruzzese, sulla sua opera letteraria, sul dannunzianesimo come fenomeno di costume, sulla storia del gioiello del Novecento e sulle numerose commissioni del Vate al grande orafo Mario Buccellati. La fase di realizzazione dei gioielli vedrà infine coinvolte anche Elisa Franceschetti, Erica Sani e Renato Renai.

“Lo specifico di questo progetto è l’unione di diverse conoscenze ed esperienze, sia storiche e intellettuali sia artistiche. – Afferma Laura Lozzi, Dirigente scolastico del liceo – Per i nostri studenti è un esercizio fondamentale per comprendere come si struttura un processo creativo”.