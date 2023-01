Liceo artistico: open day al M.A.D. per scegliere il percorso formativo

SESTO FIORENTINO – Le classi quinte di tutti le scuole superiori di secondo grado, che si preparano alla scelta del percorso formativo dopo il conseguimento del diploma, potranno partecipare all’open day del M.A.D., il corso di Perfezionamento biennale post-diploma del Liceo Artistico di Porta Romana di Firenze una importante realtà, eccellenza sul territorio. Dopo un’introduzione al corso: struttura, durata, competenze, i docenti di settore presenteranno i vari indirizzi e i laboratori, interagendo con alcuni studenti presenti che già frequentano il M.A.D. Durante l’incontro sarà richiesto ai partecipanti, la disponibilità ad aderire a workshop che verranno riconosciuti come percorso PCTO, nel giorno di lunedì 18 gennaio.

Arti grafiche, Grafica e fotografia, Oreficeria. Sono le tre punte di diamante del Biennio di Perfezionamento, post-diploma del Liceo Artistico di Porta Romana, per imparare e approfondire le materie artistiche, e, con questo bagaglio cognitivo ed esperienziale, preparare gli studenti all’ingresso nel mondo del lavoro. Attraverso il Biennio di Perfezionamento, gli studenti sono in grado di conoscere il mestiere di “artista” come professione artigianale di alto livello qualitativo attraverso un progetto di studio che prevede sia una didattica, tradizionale, a distanza e integrata, che degli stage in realtà artigiani e produttive eccellenti, presenti sul territorio, in modo da favorire i giovani, che decidono per questa scelta, e agevolare il loro percorso come figure professionali altamente qualificate.

Un aspetto notevole per la preparazione artistica è rappresentato dai laboratori, che il Liceo Artistico di Porta Romana ha ereditato dalla precedente istituzione scolastica e che rappresentano il fiore all’occhiello non solo toscano ma dell’Italia centrale. Completano la formazione tradizionale l’utilizzo della tecnologia digitale con software all’avanguardia e stampanti 3D a Oreficeria.