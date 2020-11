Liceo Artistico: “studenti corretti nei comportamenti e rispettosi delle norme anticontagio”

SESTO FIORENTINO – Gli studenti del Liceo artistico di Sesto Fiorentino e di Porta Romana a Firenze rispettano le regole nella lotta contro il Coronavirus e hanno un comportamento corretto. E’ quanto si legge in una nota della scuola che ricorda come “dal giorno di apertura dell’anno scolastico 2020-2021 e la ripresa delle attività scolastiche […]

SESTO FIORENTINO – Gli studenti del Liceo artistico di Sesto Fiorentino e di Porta Romana a Firenze rispettano le regole nella lotta contro il Coronavirus e hanno un comportamento corretto. E’ quanto si legge in una nota della scuola che ricorda come “dal giorno di apertura dell’anno scolastico 2020-2021 e la ripresa delle attività scolastiche in presenza, solo recentemente revocate parzialmente, abbiamo riscontrato, e vogliamo evidenziare, come il comportamento degli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino sia improntato a un grande rispetto per tutte le norme attuate nella lotta contro il coronavirus”.

“Nonostante le lezioni in presenza siano state ridotte l’11 ottobre 2020 al 75%, – prosegue la nota – in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, l’istituto continua il suo impegno e gli studenti continuano a osservare le raccomandazioni tecniche del CTS, come l’uso permanente delle mascherine e l’utilizzo costante di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani oltre al distanziamento sociale in uno spazio scolastico regolarmente sottoposto a igiene ambientale almeno due volte al giorno. Come istituto vogliamo fare presente che gli studenti, nella sede scolastica hanno sempre mantenuto un comportamento corretto e responsabile nei confronti delle normative e restrizioni attuate per combattere la pandemia.