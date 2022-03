Liliana Segre cittadina onoraria di Campi Bisenzio. Lo stesso riconoscimento conferito anche al “Milite Ignoto”

CAMPI BISENZIO – Liliana Segre è diventata cittadina di Campi Bisenzio. La senatrice è stata infatti insignita della cittadinanza onoraria dal consiglio comunale nella seduta di ieri, martedì 29 marzo, “per il suo impegno, – si legge in una nota – che ha fatto di lei un’ambasciatrice dei diritti umani, impegnata a debellare il razzismo, l’antisemitismo e l’indifferenza. Liliana Segre è diventata una testimone dell’Olocausto dai primi anni ‘90 quando decise di raccontare la sua drammatica esperienza personale, di deportazione nei campi di concentramento, vissuta con tutta la sua famiglia, agli alunni delle scuole. La senatrice Segre rappresenta i valori di civiltà, antifascismo, difesa dei diritti umani in cui il Comune di Campi Bisenzio si rispecchia da sempre e si è distinta per il suo impegno e per gli altissimi meriti in campo sociale, quale testimone vivente del valore della memoria come leva fondamentale per mantenere vivo il ricordo del passato, contro ogni forma di discriminazione e di totalitarismo, diventando un baluardo instancabile di valori civili”.

Nella stessa seduta consiliare è stata conferita la cittadinanza onoraria anche al Milite Ignoto “quale rappresentante di tutti gli uomini e le donne che hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento, lottando per la libertà, la democrazia e per il valore della fratellanza, che oggi più che mai deve essere rinnovato e promosso anche tra le nuove generazioni. Il Consiglio comunale, ripudiando ogni totalitarismo e ogni guerra, considera il Milite Ignoto simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e quindi monito per le coscienze a non ripetere gli errori del passato”.

“Liliana Segre – ha detto il sindaco Emiliano Fossi – è un faro che illumina, con la sua testimonianza, uno dei periodi più bui della Storia, le menti di tante giovani generazioni che non hanno vissuto quei terribili momenti, ma devono sapere quello che accadde perché non si ripeta. Sono contento che la senatrice abbia accolto con piacere la nostra proposta di diventare cittadina di Campi Bisenzio, questo ci onora e ci impegna a portare avanti il suo messaggio contro ogni tipo di discriminazione e di politica dell’odio. Abbiamo voluto anche conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto che è quanto mai attuale in questo momento tragico in cui tanti stanno morendo nella guerra in Ucraina. Soldati e semplici cittadini che, come il Milite Ignoto resistono nelle trincee e nelle città per proteggere la libertà e le proprie case. Con questi due importanti atti vogliamo ribadire che il Comune di Campi Bisenzio è contro la guerra, contro ogni tipo di totalitarismo e che lavoreremo sempre per mantenere viva la memoria”.