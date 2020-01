Liliana Segre è cittadina onoraria di Campi Bisenzio. All’unanimità

CAMPI BISENZIO – Il consiglio comunale di Campi Bisenzio, durante la seduta di ieri, 23 gennaio, ha approvato un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta ad avviare il percorso per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. L’ordine del giorno, firmato dai capi gruppo di Sì-FareCittà, di Campi a Sinistra, della Lega per Salvini, del Partito Democratico, della Lista Emiliano Fossi Sindaco, di Forza Italia e di Liberi di Cambiare, è stato votato all’unanimità dal consiglio comunale. “Con tale atto – si legge in una nota – i proponenti impegnano il sindaco e la giunta ad avviare le procedure necessarie per il conferimento, a seguito di una iniziativa di memoria che coinvolga anche le scuole, della cittadinanza onoraria a Liliana Segre”. “Sono molto soddisfatto di questo atto del nostro consiglio comunale – afferma il sindaco Emiliano Fossi – perché Liliana Segre rappresenta un insieme di valori fondamentali per tutti e soprattutto una testimonianza importante da far conoscere alle nuove generazioni. La votazione è un segnale importante nei confronti di una donna che, sempre con gentilezza, testimonia, ogni giorno, una esperienza terrificante”.