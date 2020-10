Limitare il contagio da Covid-19: in Prefettura un incontro per una strategia condivisa. In Città e nell’area metropolitana

FIRENZE – Oggi in Prefettura si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. In un incontro che ha permesso di definire una serie di misure per garantire il rispetto della normativa anti-contagio nei luoghi di maggiore aggregazione della città. Presieduto dal prefetto Laura Lega, ha visto la partecipazione del sindaco di […]

FIRENZE – Oggi in Prefettura si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. In un incontro che ha permesso di definire una serie di misure per garantire il rispetto della normativa anti-contagio nei luoghi di maggiore aggregazione della città. Presieduto dal prefetto Laura Lega, ha visto la partecipazione del sindaco di Firenze Dario Nardella e degli assessori comunali Federico Gianassi e Andrea Vannucci, del questore Filippo Santarelli, del comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Petti, del comandante provinciale della Guardia di finanza Fabrizio Nieddu, del comandante provinciale dei Vigili del fuoco Gennaro Tornatore e del comandante della Polizia municipale di Firenze Giacomo Tinella.

Definita, d’intesa con il sindaco e le forze di polizia, una strategia condivisa che, nel quadro della positiva sinergia inter-istituzionale in atto sul territorio, “ha portato – si legge in una nota – all’individuazione di misure di sicurezza idonee a fronteggiare la diffusione dei contagi da Covid 19. In attuazione delle linee guida anti-assembramenti già varate in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica il 17 giugno scorso, alla luce dell’esperienza maturata in questi mesi e in continuità con i contenuti del “Patto per Firenze Sicura”, sono state adottate le seguenti misure, già operative dal prossimo fine settimana: contingentamento, nei fine settimana e in orario serale, delle presenze nelle aree della città di maggiore affollamento; monitoraggio e controllo delle medesime aree cittadine al fine di richiamare le persone presenti al rispetto delle disposizioni anti Covid (obbligo di utilizzo delle mascherine e divieto di assembramenti)”.

Le disposizioni saranno attuate a Firenze nei luoghi di maggiore affollamento a partire da Santo Spirito “e rappresentano – continua il comunicato – un attento bilanciamento tra l’esigenza di rafforzare le misure di sicurezza sanitaria, al fine del contenimento del recente incremento della curva epidemiologica, e quella di garantire la libertà e una vita sociale dei cittadini, con la possibilità di fruizione da parte degli stessi degli spazi pubblici e si inseriscono anche nel quadro delle iniziative di dialogo da tempo avviate con i comitati dei residenti, i rappresentanti dei gestori dei locali e le istituzioni interessate”.

I servizi di controllo delle forze di polizia e delle polizie locali sul rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus intanto continuano a essere costanti e intensi: nella giornata di ieri, 6 ottobre, sono state controllate 1.117 persone e 208 attività commerciali. Rafforzato anche il controllo davanti alle scuole e nei maggiori punti di snodo del trasporto pubblico locale. “Analoga attenzione – conclude il comunicato – sarà prestata in tutti gli altri Comuni dell’area metropolitana, come richiesto dalla Prefettura con una circolare diramata ai sindaci affinché sia assicurata la massima vigilanza sulle misure anti-Covid”.