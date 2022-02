“L’impagliatore di sedie” diventa uno spettacolo: sabato 5 e domenica 6 marzo al Teatrodante Carlo Monni

CAMPI BISENZIO – Cosa accade se in una polverosa bottega artigianale Dio decide di entrare e parlare con il burbero e testardo impagliatore? Ne nasce un dialogo poetico mosso da amore e passione e nostalgia. Tra parole e musica, questo è “L’impagliatore di sedie” uno spettacolo di Emiliano Buttaroni con on Emiliano Buttaroni, Evelyn Di […]

CAMPI BISENZIO – Cosa accade se in una polverosa bottega artigianale Dio decide di entrare e parlare con il burbero e testardo impagliatore? Ne nasce un dialogo poetico mosso da amore e passione e nostalgia. Tra parole e musica, questo è “L’impagliatore di sedie” uno spettacolo di Emiliano Buttaroni con on Emiliano Buttaroni, Evelyn Di Biase, Stefania Bedetti, musiche originali Stefania Bedetti, regia Emiliano Buttaroni e Andrea Bruno Savelli. Lo spettacolo sarà in scena al Teatrodante Carlo Monni in prima assoluta sabato 5 marzo alle 21 e domenica 6 marzo alle 16.30.

Il testo nasce dieci anni fa quando Emiliano Buttaroni lo presentò in teatro in forma di reading. Oggi, invece, per la prima volta diventa spettacolo con tanto di musiche create da Stefania Bedetti del duo Eviolins.

Quella dell’Impagliatore di sedie è una favola moderna, ambientata in una bottega polverosa di un vecchio impagliatore, innamorato delle tradizioni, fine osservatore della vita moderna, vedovo da undici anni. Vive di ricordi perché, a suo dire, il presente non gli appartiene, figuriamoci il futuro”.

Forse proprio per questo Dio in persona lo va a trovare nella sua bottega.

I due si confrontano e si misurano a vicenda fin quasi a diventare buoni amici. Amore, passione e nostalgia si rincorrono per un’ora e mezza di spettacolo a dettarne il tempo ed il ritmo la magia della musica che accompagna il pubblico su lidi talmente vicini al cuore da sembrare lontani universi da noi!

“Per noi è una grande emozione debuttare al Teatrodante Carlo Monni perchè rappresenta un palco importante – spiega Evelyn del due Eviolins – è anche una grande emozione dopo due anni di attività ridotta o inesistente dovuta alla pandemia”.

Lo spettacolo ha la durata di un’ora e 30 e i biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro, nei punti vendita ticketone e online sul link https://www.ticketone.it/eventseries/limpagliatore-di-sedie-3074501.