L’inclusione? Si fa anche con una gara di cucina. E il Rotary Club Bisenzio Le Signe premia gli studenti della Leonardo da Vinci

LASTRA A SIGNA – Un laboratorio dell’inclusività: è quello che si è svolto due giorni fa presso la scuola media Leonardo da Vinci di Lastra a Signa, un vero e proprio “concorso” che ha visto coinvolte in una gara di cucina tutte le seconde classi. Il Rotary Club Bisenzio Le Signe ha premiato tutti i ragazzi “che si sono impegnati in questo progetto educativo di inclusività. Infatti – si legge in una nota – attraverso momenti condivisi fra alunni normodotati e alunni diversamente abili è nato un dialogo interpersonale dove si sono valorizzate le potenzialità di tutti i ragazzi coinvolti”.

“La condivisione dei progetti – ha detto la presidente del Club Elisabetta Benvenuti – è la strada per abbattere tutti i pregiudizi sulla disabilità ed è importante lavorare insieme per superare le difficoltà. Ed è stato gratificante assistere all’empatia che si è sviluppata fra gli alunni”. Presente anche il sindaco Angela Bagni, che si è soffermata “sull’importanza della scuola e sulla possibilità per ciascun studente di crescere e continuare a studiare secondo le proprie aspettative nonché di essere ambiziosi e fiduciosi nel futuro”. Presente anche l’assistente del Governatore area metropolitana 1 Chiara Pagni che ha evidenziato come “l’importanza di realizzare questo tipo di eventi dimostra ancora una volta come Rotary e istituzioni scolastiche possono collaborare per creare una cultura inclusiva che superi i pregiudizi legati a qualsiasi tipo di diversità”.

“Desidero ringraziare la dirigente Eleonora Marchionni, Flavia Monni e tutto il personale docente – ha concluso Benvenuti – per avere collaborato a questa iniziativa, ma soprattutto voglio complimentarmi con i ragazzi per avere dimostrato con “i fatti” che non esiste diversità se non quella che vive nei pregiudizi delle persone. Gli alunni sono stati premiati con alcuni gadget del Rotary nonché con degli attestati di partecipazione intestati alla memoria del socio del Rotary Club Bisenzio Le Signe scomparso qualche anno fa, Franco Brogi.