Linea ferroviaria Firenze-Empoli-Pisa, Giannelli (FI): “Una settimana di disagi, chiederemo un incontro urgente con l’assessore Baccelli”

FIRENZE – “I primi 7 giorni di settembre sono stati un vero e proprio delirio per i pendolari della linea ferroviaria Firenze-Empoli-Pisa-La Spezia. Treni soppressi all’improvviso, orari effettivi diversi da quelli segnalati sui tabelloni, ritardi imprecisati, oltre a numerose segnalazioni di convogli traboccanti di viaggiatori, ben oltre il limite previsto dell’80% secondo quanto segnalato dagli utenti”: l’affondo è di Giampaolo Giannelli, responsabile regionale trasporti e lavori pubblici di Forza Italia Toscana, che aggiunge: “L’ultimo, in ordine di tempo, è oggi (martedì 7 settembre) il regionale 32660 diretto a Firenze. Strapieno, secondo quanto segnalato dai pendolari che erano a bordo. Chiederemo all’assessore regionale Baccelli un incontro urgente, perché la situazione, per chi viaggia, sta veramente diventando insostenibile. Da una parte i guasti e i lavori in corso, che provocano continui disagi, ritardi e cancellazioni. Dall’altra, l’uso di convogli assolutamente insufficienti per garantire la sicurezza dei passeggeri. Il tutto, ed è questa la cosa più grave, con informazioni come sempre, carenti. Speriamo che l’assessore accetti un incontro e che sappia dare delle risposte che siano esaustive e portino a una soluzione dei problemi”.