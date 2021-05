Linea ferroviaria Firenze-Empoli-Pisa, quarto giorno consecutivo di disagi. Giannelli (FI): “Situazione insostenibile”

FIRENZE – “Regione Toscana, se ci sei batti un colpo”: è questa la critica mossa da Giampaolo Giannelli, responsabile regionale trasporti e lavori pubblici Forza Italia Toscana, in merito al fatto che “è il quarto giorno consecutivo – spiega in una nota – che sulla linea Firenze-Empoli-Pisa si verificano consistenti ritardi e cancellazioni, tutti imputabili a vari guasti agli impianti di circolazione o a treni rimasti fermi sulla linea stessa. Una linea sicuramente problematica, a livello generale ma in questi giorni si sta sfiorando il ridicolo: è dal 18 maggio, infatti, che i pendolari, esasperati, lamentano ritardi che superano i 30 minuti e la cancellazione di alcuni convogli. Ora, ovviamente, come sempre, seguirà il consueto balletto di responsabilità Rfi – Trenitalia. Ma ai pendolari, ovviamente, non interessa se la responsabilità di quanto sta accadendo sia di Trenitalia o Rfi; il loro esclusivo interesse è quello di avere un servizio accettabile, anziché subire, ogni giorno, situazioni di questo tipo. Ci attendiamo, quindi, che la Regione Toscana batta un colpo. Che intervenga a fianco dei pendolari, vessati quotidianamente nei loro diritti, convocando i vertici di Trenitalia e Rfi per capire cosa sta succedendo e trovare soluzioni. Ci aspettiamo un deciso intervento da parte dell’assessore Baccelli, affinché questi vergognosi disagi, che purtroppo sono ormai la quotidianità, cessino. I pendolari pagano un abbonamento per avere un servizio efficiente ed in sicurezza; non è giusto che debbano affrontare ogni giorno una vera odissea”.