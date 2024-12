Linea T2 della tramvia, prosegue il pre-esercizio sulla nuova tratta: periodo di test senza passeggeri da Peretola a San Marco

FIRENZE – Il 27 dicembre è iniziato il pre-esercizio della Linea T2 Peretola-San Marco. Prima di aprire le porte ai passeggeri, INFATTI. la tramvia effettua 20 giorni di esercizio a “porte chiuse”, simulando l’attività da Fortezza a San Marco. Il via libero al pre-esercizio è stato dato dalla Commissione del Ministero (ANSFISA) dopo aver verificato l’infrastruttura e la documentazione tecnica, fissando tempi e modalità. Dal 2 gennaio, quindi, la fermata Unità non sarà servita e i passeggeri della T2 da Aeroporto, diretti in centro, potranno scendere alle fermate Valfonda, Alamanni e Fortezza.

Il pre-esercizio durerà 20 giorni, estensibili in caso di esito non positivo. Durante questo periodo tutti gli autisti di Gest devono poter girare per prendere familiarità con la linea, i regolatori in sala radio verificano i tempi di percorrenza e i manutentori visionano gli impianti per comprendere i tipi di intervento da effettuare e la gestione di eventuali emergenze. All’attuale Linea T2, che copre la tratta Peretola-Unità, si aggiungeranno sei fermate, allungandola così di di circa 5 chilometri fra andata e ritorno. I tempi di percorrenza previsti, in totale da Peretola a San Marco, sono di circa 35 minuti, con circa 800 corse al giorno.